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Germania yolcuları biletlerini SunExpress ile değiştirebilecek

İstanbul, 6 Şubat () - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Germania'nın iflas başvurusundan etkilenen ve mağdur olan yolcuları için özel koşullar sunuyor. SunExpress’in yaptığı açıklamaya göre, özellikle...

Germania yolcuları biletlerini SunExpress ile değiştirebilecek

İstanbul, 6 Şubat () - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Germania'nın iflas başvurusundan etkilenen ve mağdur olan yolcuları için özel koşullar sunuyor.
SunExpress’in yaptığı açıklamaya göre, özellikle Anadolu kentlerinde mağdur olan Germania yolcularına, 98.99 euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığı ile kolayca SunExpress uçuşları ile değiştirebilme imkanı sunuyor.
Ayrıca dönüş biletlerini henüz almamış olan misafirler, SunExpress’in 48’in üzerinde destinasyonu içeren Anadolu uçuşlarına yeni rezervasyon da yaptırabiliyorlar.
SunExpress'in Ticari Direktörü Peter Glade, “Kurulduğu günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynayan SunExpress, özellikle Türk pazarı için çok güvenilir bir uçuş ortağıdır. Türkiye’ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara, merkezimiz Antalya’dan ve aktarma merkezimiz İzmir’den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekletirme imkanı ve kapasite artışı sunuyoruz” dedi. 

 

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