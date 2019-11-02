Geri dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama sağlıyor

Geri dönüşüm otamatı Pugedon ile ambalaj atıkları sokak hayvanlarına mama sağlıyor. Atıkların ödüllendirme sistemi ile geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiren Timtaş, Pugedon geri dönüşüm otomatı projesiyle, hem çevrenin temiz kalmasına hem de sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.

Otomata plastik, cam veya metal atık atıldığında cihazın alt tarafından sokak hayvanları için 5 ila 20 gr. arasında mama dökülüyor.

Türkiye’de bir yılda yaklaşık 30 milyon ton evsel atığın ortaya çıktığını açıklayan Timtaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, gerçekleştirdikleri projeyle toplumda geri dönüşümün öneminin ve çevre bilincinin artmasını amaçladıklarını ifade ederek; “Kendi çöpümüzü çevreye atıyoruz, ardından yurt dışından çöp ithal ediyoruz. Türkiye’de her yıl 2 milyar lira değerinde geri kazanılabilir atık çöpe gidiyor. Pugedon ile geri dönüşebilir ambalaj atıklarının nihai tüketici aracılığıyla toplanmasını ve milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)