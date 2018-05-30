Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

KREDİ Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, 2017'den bugüne 467 bin 776 şirketin, 227,3 milyar liralık kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandığını belirtti.​KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, fonun 2016 sene sonunda tekrar yapılandırıldığını anımsatarak, bu sayede reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişiminin sağlandığına işaret etti.KGF’nin kapsamlı veri tabanı ve gelişmiş teknolojili sistemi ile kredi taleplerini 24 saatte cevaplandırdığına dikkat çeken Gergerli, 250 milyar lira tutarlı hazine destekli kredi kefalet tutarının kullandırılmaya başlandığını belirterek, ilk aşamada 222 milyar lira kredi karşılığında 199 milyar lira kefalet sağlandığını söyledi. Gergerli, bu kefaletin 78 milyar liralık bölümünün imalat sektörü, 40 milyar liralık bölümünün ise ihracatın finansmanı için kullandırıldığını bildirdi.Hazine Müsteşarlığı ile yapılan ikinci protokol ile 2018’in ilk günlerinden başlayarak 50 milyar liralık kefalet imkanı tanındığına dikkat çeken Gergerli, ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu doğrultuda kadın ve genç girişimcilerin tarım sektöründe faaliyet göstermesi için finansman imkanı tanındığını ifade eden Gergerli, kadın ve genç girişimcilere 1 milyar liralık finansman alanı açıldığını ve bu tutarın 370 milyon liralık bölümünün kullandırıldığını aktardı. 2 bin 200 kadın ve genç girişimcinin bu kaynaktan faydalandığını dile getiren Gergerli, tarım sektörünün finansmanı için ise 2 milyar lira limit tahsis edildiğine işaret ederek, şimdiye kadar 4 bin 400 işletmeye bu tutarın yüzde 50’lik kısmının kullandırıldığını belirtti.Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan son protokolle 10 gün önce 35 milyar lira tutarlı yeni kefalet paketinin işletmelerin kullanımına sunulduğunu bildiren Gergerli, kısa süre içinde 7 bin 200 işletmenin 4.6 milyar lira kefalet kullandığına işaret ederek, kefalet paketi ile 2017’den bugüne 467 bin 776 şirketin, 227.3 milyar liralık kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandığını belirtti. Gergerli, bu tutarın yüzde 75'lik bölümünün KOBİ'ler tarafından kullanıldığını vurgulayarak, 24 bin 335 ihracatçı şirketin ise 40 milyar liralık kefalet kullandığını aktardı.

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