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Gençler TOG ile yılda iki bini aşkın sosyal sorumluluk projesine katılıyor

İstanbul, 24 Ocak () - Türkiye’nin 81 ilinde, 133 öğrenci topluluğuyla her yıl iki binden fazla sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) faaliyetleri devam ediyor. Her yıl üniversitelerde gençlik...

Gençler TOG ile yılda iki bini aşkın sosyal sorumluluk projesine katılıyor

İstanbul, 24 Ocak () - Türkiye’nin 81 ilinde, 133 öğrenci topluluğuyla her yıl iki binden fazla sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) faaliyetleri devam ediyor.
Her yıl üniversitelerde gençlik toplulukları, kulüpleri ve grupları şeklinde bir araya gelen Toplum Gönüllüsü gençleri hayvanlardan insan haklarına, ekolojiden toplumsal cinsiyet eşitliğine, çocuklardan eğitime ve gençlik haklarına dek birçok toplumsal ihtiyaca dokunan iki bini aşkın sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.
Toplum Gönüllüsü gençlerin bugüne kadarki tüm destekçilerine teşekkür ettiği kamu spotuyla, bağış kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Gençlerin hayata geçirdiği projelere dikkat çekilen kamu spotuna, TOG’a ait Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da ulaşılabiliyor.
TOG gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesi olarak Aralık 2002’de kurulan vakıf, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor. Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak bir araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmıyor, gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerini de destekliyor. Gençler tüm projeleri, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve sosyal girişimcilik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyor. (Fotoğraflı)

 

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