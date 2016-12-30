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Genç teknoloji şirketi dünyaya açıldı

İSTANBUL, () - KURULUŞUNUN 3’ncü yılında 120 çalışanı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen bilişim şirketlerinden biri olan Teknasyon Yazılım, 10’un üzerinde uygulamasıyla teknoloji ihraç ediyor. Türkiye’nin en hızlı...

Genç teknoloji şirketi dünyaya açıldı

İSTANBUL, () - KURULUŞUNUN 3’ncü yılında 120 çalışanı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen bilişim şirketlerinden biri olan Teknasyon Yazılım, 10’un üzerinde uygulamasıyla teknoloji ihraç ediyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve kuruluşunun 3’ncü yılında 120 çalışanı ile bilişim sektörüne yeni bir soluk kazandıran Teknasyon Yazılım’ın ürettiği 10’un üzerinde ki uygulama 37 dilde 50’den fazla ülkede kullanılıyor. Şu ana kadar Brezilya, İtalya, İspanya, Meksika ve Hindistan gibi özellikle genç nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkelerde yaklaşık 7 milyon indirmeye ulaşan uygulamalar kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor. Özellikle Apple Store, Google Android gibi teknoloji marketlerde yer alan Jigle, Get Contact, Astral Asistan, Phenomania uygulamalarıyla ön plana çıkan Teknasyon Yazılım, bilişim sektöründe Türkiye’nin dışa açılan yüzü olarak 2023 yılında cirosunun yüzde 50’den fazlasını global projelerden kazanmayı hedefliyor.

TURKCELL'İN SIM MENÜ UYGULAMALARINI YAPIYOR

Geçtiğimiz yıl katıldığı konkurda 10’un üzerinde firmayı geride bırakarak Turkcell’in SIM Menü uygulamalarının altyapı, içerik ve tanıtım süreçlerini yönetmeye hak kazanan, Turkcell’in en büyük iş ortaklarından birisi olan Teknasyon Yazılım birkaç ay içerisinde Turkcell kullanıcılarına 45 servis ile hizmet vermeye başladı. Ürettikleri servislerde Can Tanrıyar, Rezan Kiraz, Taylan Kümeli, Şenay Yangel, Semih Yurga, Ozan German ve Barış Ertül gibi kendi alanında uzman isimlerle çalışan Teknasyon Yazılım Turkcell kullanıcılarına özel servisler sunuyor.

TEKNASYON 'PITSTOP' DEDI

"Hep Birlikte Zirve"ye konsepti çerçevesinde kurgulanan yıl sonu strateji toplantısı geçtiğimiz ay Kıbrıs’ta gerçekleşti. Teknasyon ailesinin yanı sıra “PITSTOP” etkinliğinde sektörün önde gelen isimleri de buluştu.Sektörün duayenlerinden Serdar Kuzuloğlu, Wirecard CEO’su Alper Akcan, iş ortaklarından Türk Telekom’u temsilen İş Ortaklıkları Yönetimi Müdürü Emre Dursun; Turkcell’i temsilen Bireysel Servisler Yönetimi Müdürü Hakan Aydın toplantıya konuşmacı olarak katıldılar. Teknoloji dünyasının gittiği yönü, sektörü 2017 yılında bekleyen yenilikleri ve fırsatları konuşmalarında dile getirdiler. Güneş Ufuk’un moderatörlüğünde gerçekleşen strateji panelinde Teknasyon üst yönetim ekibi 2016 yılındaki başarılarını aktarırken, tüm paydaşları ve çalışanlarına katkıları için teşekkür etti, ayrıca 2017 yılının strateji ve hedeflerini masaya yatırdı.

 

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