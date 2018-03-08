Genç kadın girişimci tesis kurdu, 16 kadına istihdam sağladı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), ()- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Merve Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hizmete açtığı mantar üretme çiftliğinde 16 kadına istihdam sağladı.

Sorgun'da yaşayan Merve Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aşağıcumafakılı köyünde hizmete açtığı tam otomasyonlu mantar üretme çiftliğinde 16 kadına istihdam sağladı. Bir milyon 600 bin liraya mal olan tesiste toplam 30 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Akgül, toplam maliyetin 1 milyon lirasını hazırladığı proje ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığını, 600 bin lirasını ise kendisinin karşıladığını ifade etti.

'GÜNDE 600 KİLO MANTAR ÜRETİLECEK'

Mantar üretimine olan ilgisi nedeniyle TKDK'nın hibe desteğini duyduğunu belirten Merve Akgül, şunları söyledi:

"Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK'ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Uzun süren bir kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü bugün alacağız ve tesisimizin açılışını yapacağız. Şu anda 16 kadın işçimiz var. İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30'a çıkacak. Günde 600 kilo civarında bir mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimiz genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden."

'MANTAR TESİSİ 200 TON KAPASİTEYE SAHİP'

Tesisi ziyaret ederek konuyla ilgili açıklamada bulunan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de Yozgat'ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış bir tesis açıldığını ve yaklaşık 200 ton kapasiteli bu tesisin hizmete girmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kurulan bu tesiste hangi odadaki hangi bölümün ne kadar ısıya, karbondioksite, neme ihtiyacı var; belirleniyor ve buna göre ısı ve nem veriliyor. Birer hafta arayla hazırlanan kompostlarımızda 60'ar gün mantar üretimi yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki, burada sürekli üretim yapılacak. Tesisin diğer bir özelliği ise çoğu tesislerde kullanılamayan küçük parçaların, buradaki kurutma ve paketleme tesislerinde kurutularak otel, motel, lokantalarda satılabilecek olması. Kısacası, oldukça modern bir tesis ve burada mantarın en küçük bir parçası bile ekonomiye kazandırılacak."

Türker konuşmasının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tesiste çalışan kadınlara çiçek verdi.



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