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Genç beyzbolcu sporu bırakıp "kripto para hedge fonu" kurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – ABD’li profesyonel beyzbol oyuncusu Tyler Adkison, beyzbol kariyerini bırakarak sporculara özel bir "kripto para hedge fonu" oluşturdu. ABD’li Los Angeles Dodgers beyzbol takımının genç liginde oynayan...

Genç beyzbolcu sporu bırakıp "kripto para hedge fonu" kurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – ABD’li profesyonel beyzbol oyuncusu Tyler Adkison, beyzbol kariyerini bırakarak sporculara özel bir "kripto para hedge fonu" oluşturdu.
ABD’li Los Angeles Dodgers beyzbol takımının genç liginde oynayan 22 yaşındaki Adkinson, teknoloji ve Bitcoin’e uzun yıllardır ilgi duyduğunu belirterek, kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen sadece sporculara özel oluşturduğu kripto para hedge fonu için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Adkinson konuyla ilgili OC Register’a verdiği röportajda, “Kripto para birimi hareketi Y-kuşağı merkezli bir hareket. Kripto para ve blok zinciri geliştiricileri Y kuşağı veya daha genç jenerasyonlardan geliyor ve hepsi teknoloji meraklısı bireyler” dedi.
Bir beyzbol oyuncusunun kripto para birimi piyasalarına merak salmasının ilginç olduğunu kabul eden fakat Bitcoin ve teknolojiyle uzun yıllardır içli dışlı olduğunu söyleyen Adkinson sözlerini şöyle sürdürdü: “San Diego Koleji’nde işletme okudum ve her zaman yatırım yapmaya meraklıydım. Kendimi bildim bileli her zaman teknolojiye ilgi duydum ve kripto para birimlerinin teknolojik gelişimin zirvesi olduğunu düşünüyorum.”
Adkinson’ın beyzbol kariyeri süresince oluşturduğu BlockTerra Capital LLC isimli kripto para hedge fonunun şimdiye kadar 30 müşterisi olduğu ve müşteriler arasında Boston Red Sox takımında oynayan 29 yaşındaki Joe Kelly’nin de bulunduğu belirtildi.

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