Gelir açıklamalarının ardından Facebook hisseleri açılış öncesi yüzde 8.6 yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hisseleri, şirketin birinci çeyrekte gelirlerinin yılık yüzde 26 artışla 15.08 milyar dolara yükselmesiyle açılış öncesi yüzde 8.6 değer kazandı.

Facebook açıklamasında bunun yanında, geçen yıl kişisel veri kullanımına ilişkin yaşanan olayların ardından şirketin net gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 51’in üzerinde, hisse başına kazançları da neredeyse yüzde 50 düştü.

Facebook geçen ay, “milyonlarca” Instagram kullanıcısına ait şifre bilgilerinin oluşan bir güvenlik açığı sebebiyle saldırıya maruz kaldığını ve şifrelerin düz metin olarak saklandığını duyurmuştu. Facebook daha önce yapılan açıklamalarda kullanıcılara ait şifre bilgilerinin düz metin olarak saklandığını ve çalışanların söz konusu şifrelere erişebildiğini doğrulamıştı.