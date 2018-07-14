Gelinlik üreticileri, düğün sezonunda aralıksız çalışıyor

KAYSERİ'de, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte gelinliğe talep artınca, üretici firmalar siparişleri yetiştirmek için 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya başladı.

Kayseri'de, yazın gelmesiyle gelinlik satışlarında da artışlar yaşandı. Kent merkezinin yanı sıra çevre illerden de siparişler alan gelinlik firmaları, 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. 15 yıldır gelinlik üretimi ve satışı yapan Ali Gülcan, müşterilerinden gelen siparişlerini zamanında yetiştirebilmek çalıştıklarını belirtti. Ramazan Bayramı'nın ardından gelinlik satışlarının iki katına çıktığını belirten Gülcan, "3 aylık yaz döneminde çok fazla sipariş alıyoruz. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımızla hiç izin yapmadan kimi zaman işyerinde 1-2 saat uyumak suretiyle çalışıyoruz. Kayseri'de genellikle gelinlik kiralama şekli ile tercih ediliyor. Gelinliklerin fiyatı, modeli, işçiliği ve gelinliğin güpürüne göre 1.500 TL'den 4.000 TL'ye kadar değişiyor. Gelinliklerin olmazsa olmazları olan işçilik, kalıp ve model gelinliğin fiyatını belirleyen temel etkenlerdir. Ülke genelinde 2018 yılında gelinlik modelleri içinde helen ve balık modelleri çok fazla ilgi görüyor. Biz de bu ilgi gören ve genç kızların hayallerini süsleyen gelinlikleri üretmek için izinsiz, gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



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