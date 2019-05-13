Gelecek Yenilenebilir Enerjide Platformu Başkanı Serpil Yılmaz oldu

İstanbul, 13 Mayıs () - Çevre, iklim, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında farkındalık oluşturmak amacıyla 2016 yılından bu yana çalışmalar yapan “Gelecek Yenilenebilir Enerjide Platformu”nun Başkanı Aktivist-Gazeteci Serpil Yılmaz oldu.

Gelecek Yenilebilir Enerjide Platformu Başkanı Yılmaz, yaşanabilir bir dünyada toplumsal refahın artması sorumluluğu ile kamu kurumları, üniversiteler, yatırımcılar ve medya arasında bilgi akışı ve eşgüdüm sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Platform kurulduğu yıl olan 2016’dan bu yana güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının çevreye duyarlılık ve verimlilik kriterlerinin takipçisi olarak kamuoyunu bilgilendiriyor. (Fotoğraflı)