Gelecek nesil gazetecilerine Londra’da uluslararası konferans

British Council, dünyanın birçok ülkesinden gazeteciler, haber yapımcıları ve önde gelen medya kuruluşlarının bir araya geldiği "Future News Worldwide" konferansına Türkiye'den de öğrencileri götürecek.

British Council tarafından 14-15 Temmuz 2020’de Londra’da gerçekleştirilecek ve katılımcıların tüm masraflarının karşılanacağı iki günlük uluslararası konferans, medya ve gazetecilik konusunda tutkulu olan 18-25 yaş arasındaki tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurularına açıldı.

British Council ve BBC, Reuters, Facebook ve Google News Initiative gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının ortak geliştirdiği prestijli bir uluslararası konferans olan Future News Worldwide, dünyanın dört bir yanından yeni nesil küresel gazetecileri bulmayı, eğitmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor.

Londra’da Sky Group'un küresel merkezi olan Sky Central'da gerçekleştirilecek konferans, dünya çapında 18-25 yaş arasındaki 100 genç gazeteci, muhabir, blogger veya vlogger olma yolunda ilerleyen medya öğrencisinin seçileceği konferans için başvurular https://www.britishcouncil.org/future-news-worldwi... web sitesinden yapılabiliyor.

Programa seçilen katılımcılar, iki gün boyunca dünya çapında tanınan üst düzey editörlerden, yayıncılardan, yazarlardan ve gazetecilerden koçluk alacak ve diğer genç küresel gazetecilerle bağlantı kurma fırsatı yakalayacaklar.

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının ortaklığıyla hayata geçecek bu konferans, dünya çapında bağlantılar kurmak için eşsiz bir fırsat olacak. Aynı zamanda, Türkiye’den seçilen katılımcıların konferans katılımı, gidiş-dönüş ulaşım ve konaklama dahil olmak üzere tüm masrafları British Council tarafından karşılanacak.

Konferansta; gazetecilik, içerik geliştirme ve haber yapımcılığına yönelik zengin bir içerik programı sunuluyor. Programa katılacak adayların, iyi derece İngilizce konuşabilmesi, gazetecilik konusunda tutkulu olduklarını göstermeleri ve tercihen bu alanda bir kariyer hedefleri olması bekleniyor. Bölüm gözetmeksizin, 18-25 yaş aralığındaki tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılabileceği konferans için son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 olarak belirlendi.

Geçen yıl 3 binden fazla başvurunun olduğu etkinlikte, 50 ülkeden en deneyimli ve saygın uluslararası editörler, yayıncılar ve muhabirler konuşmacı olarak yer aldı ve bilgilerini genç öğrencilerle paylaştı. (Fotoğraflı)