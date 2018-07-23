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Gazprom Türk Akımı’nın sahil çalışmalarına başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Temmuz () - Gazprom’un bünyesindeki South Stream Transport B.V Türk Akımı boru hattı çerçevesinde, Türkiye’nin sahil kısmında Kıyıköy yakınındaki çalışmalara başladı. Gazprom’dan yapılan açıklamada,...

Gazprom Türk Akımı’nın sahil çalışmalarına başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Temmuz () - Gazprom’un bünyesindeki South Stream Transport B.V Türk Akımı boru hattı çerçevesinde, Türkiye’nin sahil kısmında Kıyıköy yakınındaki çalışmalara başladı.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, "22 Temmuz Pazar günü Kıyıköy yakınında kıyı alanında Türk Akımı boru hattı çerçevesinde çalışmalara başladı. Çalışmalar dalgaların etkisinden korumak amacıyla kıyıdan deniz tarafına kadar yaklaşık 2.4 kilometre uzunluğunda kanal hazırlığını kapsıyor" denildi.
Bu çalışmaların 4-8 hafta sürmesi bekleniyor.
Aynı zamanda, bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanan Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre kıyı alanındaki çalışmalar bazı kısımlarda balıkçılık sektörünü geçici olarak etkileyecek.
Bu nedenden dolayı South Stream Transport yerli balıkçılar ile zararlarının karşılanmasını görüşecek.
Paralel olarak Pioneering Spirit gemisi yüksek tempoda 26 Haziran’da yeniden başlayan ikinci hattın deniz kısmının inşaatına devam ediyor.
Rusya’da Anapa şehri yakınındaki teknolojik tesislerin inşaat çalışmaları ise sona yaklaşıyor ve 2018’de tamamen sona erecek.

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