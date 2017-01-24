Gaziantep'te 2016 yılında 21 bin 359 kişi iş buldu

Eyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP İş-Kur Müdürü Sıraç Ekin, 2016 yılında 67 bin 9 kişinin iş başvurusunda bulunduğunu 21 bin 359 kişinin işe yerleştiğini söyledi.

İl İstihdam Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulu olağan toplantısı Gaziantep Ticaret Odası Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İş-Kur İl Müdürü Sıraç Ekin ve İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Uğur Aladağ, dünyada ortaya çıkan ekonomik dalgalanmaların istihdamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu dalgalanmaya ekonomik kriz de diyebiliriz. Bu kriz iş gücü piyasasında da büyük dalgalanmalara neden oldu. İş-Kur kurulduğu günden bu yana iş gücü piyasası ve çalışma alanıyla ilgili çok değerli çalışmaları yerine getirdi. 2016 yılına baktığımız zaman belirlenen hedeflerin çok üzerinde sonuçlar alındı. Tabi Gaziantep önemli bir dönem içerisinde, İş-Kur'un işgücü piyasası içerisindeki bu performansı bize çok büyük bir değer veriyor" dedi.

İş Kur İl Müdürü Sıraç Ekin ise kendilerine başvuranların işe yerleştirilmeleri için çabaladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"2016 yılında müdürlüğümüze 67 bin 9 kişi iş başvurusunda bulundu. Bunların 21 bin 359'u müdürlüğümüz tarafından bir işe yerleştirildi. İşverenler ise 51 bin 816 açık iş talebinde bulundu. 194 bin 868 defa iş başvurusunda bulunanlar işverenlere yönlendirildi. Yine yıl sonu itibari ile 16 bin 975 kişi kurs ve eğitim faaliyetlerimizden yararlandı. 27 bin 787 kişi işsizlik sigortasından faydalanırken, 4 bin 396 kişi ise Toplum Yararına Çalışma Program çerçevesinde aktif olarak hizmet vermiş vermeye devam etmektedir."

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