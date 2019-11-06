Gaziantep'te 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor

GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor. Suriyeli tarım işçileri hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde başta kırmızıbiber, üzüm gibi yöreye özgü tarım ürünlerinin hasadı tamamlandı. Hasat sonunda biber çöpü temizleme gibi işlerde çalışmak üzere yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi istihdam ediliyor. Bu işçilerin yüzde 80’nini ise Suriyeli tarım işçileri oluşturuyor. Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı ilçelerde yeni bir sektör haline gelen biber çöpü temizleme işinin yükünü Suriyeli işçiler karşılıyor. Bölgeye ürün hasadı zamanında Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye gibi çevre illerden gelenlerin de olduğu yaklaşık 15 bin Suriyeli, tarım işçiliğinden kazanç elde ediyor. Suriyeli tarım işçilerinin topladığı ürünler hem ülke içinde hem de ülke dışında satılarak ekonomiye katkı sunuyor.

'TARIM İŞÇİLERİNİN YÜZDE 80'Nİ SURİYELİ'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İslahiye ve Nurdağı'nda tarım işinin Suriyelilere emanet edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Her iki ilçemizde mevsimlik olarak 19 ile 20 bin tarım işçisi istihdam edilirken bunun yüzde 80’nini Suriyeliler oluşturuyor. Yaklaşık 15 bin Suriyeli tarım işçiliği yapıyor. İlçemizdeki Suriyeliler ile birlikte Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye gibi çevre il ve ilçelerinden gelen Suriyeliler tarım sektöründe çalışıyor. İlçemizin ekonomisinde söz sahibi olan başta kırmızıbiber ile soğan ve pamuk gibi ürünlerin hasadında çalışan Türk tarım işçileri gibi Suriyeli tarım işçilerimiz de aynı ücretler karşılığında emeklerinin karşılığını almaktadır."



