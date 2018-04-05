GAZBİR: Doğal gaz şebekesi 130 bin kilometreyi aştı

İstanbul, 5 Nisan () – Türkiye’de doğal gaz dağıtımı yapan şirketlerin toplam şebeke uzunluğunun 130 bin 585 kilometre uzunluğa ulaştı.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından yayınlanan “GAZBİR 2017 Yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Raporu”na göre:

- Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2017 yılı yatırımlarıyla şebeke uzunluğu yüzde 10 büyüyerek 130.585 kilometre oldu.

- Şebeke büyümesine paralel olarak abone sayısı 2016 yılına göre yüzde 9.0 büyürken, aktif doğal gaz kullanıcı sayısında yüzde 9.7 artış görüldü.

- 2017 yılında 101 ilçeye ve beldeye doğal gaz arzı sağlanmıştır.

- 2018 yılı sonunda 81 ilde doğal gaz arzı sağlanmış olacak. 2019 yılı sonunda kadar 128 yeni ilçeye daha doğal gaz arzı sağlanarak toplam ilçe sayısının yüzde 58’ine doğal gaz ulaşmış olacaktır.

- 2013 – 2017 yılları arasında doğal gaz abone sayısı artışı yüzde 44 serbest tüketici sayısı ise aynı yüzde 33 büyümüştür. 2017 yılında en çok doğal gaz abonesi alınan iller, İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. En çok abone Kasım ayında alınmaktadır.

- 2017 yılı yatırımlarıyla doğal gazın ulaştığı nüfus bir önceki yıla göre yüzde 4.0 büyüyerek 61.9 milyon, aktif doğal gaz kullanan nüfus ise 47.9 milyon olarak gerçekleşmiştir.

- 2017 yılında konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 15 artış göstererek 13.3 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir. Sanayide doğal gaz tüketimi ise yüzde 7.0 artmıştır.

- 2017 yılında hane başı tüketimin en yüksek olduğu il 1634 metreküp/yıl ile Ardahan, en düşük olduğu il ise 820 metreküp ile Antalya olmuştur. İstanbul’da hane başı tüketim 948 metreküp, Ankara’da ise 1099 metreküp/yıl ortalama hane tüketimi gerçekleşmiştir.

- 2017 yılında doğal gazla ısınan ortalama bir hane için 1,220 lira maliyet oluşurken, aynı kaloriyi kömür ile 1,737 liraya Fuel-oil ile 2,999 lira ile elde edilebildiğinden, evsel kullanımda doğal gaz en ucuz kaynaktır.

- 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında konut doğal gaz faturalarında yüzde 25 azalma olmuştur.

- 2017 yılında Türkiye’de 13 milyon 610 bin 325 konut abonesi tarafından 13.3 milyar metreküp doğal gaz tüketilmiştir.

- 2017 yılında doğal gaz kullanan bir hanenin ortalama karbon salımı değeri 2.2 ton olurken, doğal gaz yerine kömür ve diğer yakıtlar tercih edilseydi hane başı karbon salımı ortalama 4.3 ton civarında olacaktı. Doğal gaz kullanımı ile hane başı yüzde 50 daha az karbon salımı sağlanmıştır.