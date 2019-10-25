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Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2018’de yüzde 13.9 oldu
Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2017 yılındaki yüzde 15.1 düzeyinden 2018’de yüzde 13.9’a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Kurumsal Sektör Hesapları” verilerine göre, Gayrisafi...
EKONOMİ 25.10.2019, 11:07
Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2017 yılındaki yüzde 15.1 düzeyinden 2018’de yüzde 13.9’a geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Kurumsal Sektör Hesapları” verilerine göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin liraya yükseldi.
Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör olurken, toplam katma değerin yüzde 57.8'i mali olmayan şirketler tarafından üretildi ve bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet izledi.
TÜİK verilerine göre toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2018 yılında toplam ekonomi için yüzde 27 olurken, bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 12.5, hanehalkı için yüzde 9.2, mali şirketler için yüzde 3.7 ve genel devlet için yüzde 1.6 olarak hesaplandı.
Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2017 yılında yüzde eksi 5.5 düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde eksi 2.5 oldu. (Tablo)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Kurumsal Sektör Hesapları” verilerine göre, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.5 artarak 3 trilyon 665 milyar 901 milyon 664 bin liraya yükseldi.
Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör olurken, toplam katma değerin yüzde 57.8'i mali olmayan şirketler tarafından üretildi ve bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet izledi.
TÜİK verilerine göre toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2018 yılında toplam ekonomi için yüzde 27 olurken, bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 12.5, hanehalkı için yüzde 9.2, mali şirketler için yüzde 3.7 ve genel devlet için yüzde 1.6 olarak hesaplandı.
Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya oranı 2017 yılında yüzde eksi 5.5 düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde eksi 2.5 oldu. (Tablo)
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