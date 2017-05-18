Gayrimenkulde kadınlar, sektöre liderlik etmeye aday

GAYRİMENKULDE Kadın Liderler Platformu, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; sektör kadınları 36 yaşında genç bir profile sahip, yüksek düzeyde eğitimli, üst düzey yönetim kademelerinde görev almaya hazırlar ve bunun için adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmeyi talep ediyorlar.

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ULI Türkiye (Urban Land Institute) GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliğiyle ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçları; Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu tarafından İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. ASTAY Gayrimenkul ve İŞ GYO’nun sponsorluğunda düzenlenen toplantıda, GYODER Başkanı Aziz Torun, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin yaptıkları açılış konuşmalarında sektörde kadınların varlığına desteklerini vurguladılar. Açılış konuşmalarının ardından Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Avukat Pınar Ersin Kollu tarafından araştırmanın sonuçları açıklandı. Programın ikinci yarısında ise ‘Gayrimenkulde Kadının Geleceği’ başlıklı bir forum düzenlendi.

Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profillerinin belirlenmesi ve sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin, beklentilerinin ve gelecek hedeflerinin tespit edilmesini amaçlayan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’, ULI Türkiye (Urban Land Institute) öncülüğünde kurulan ve sektörün alanında lider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Research & Consultancy tarafından yapıldı. Saha çalışması 27 Mart - 19 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilen araştırmaya; İnşaat, Yatırımcı, Geliştirici, Danışmanlık ve Hizmet, Mimar ve Mühendislik, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Değerleme firmalarında çalışan 436 kadın, online anket yöntemi ile katıldı.

"KADIN DETAYCILIĞINA İHTİYAÇ VAR"

Etkinlik arasında kadınların sektördeki yeri konusundaki görüşlerini dile getiren GYODER Başkanı Aziz Torun, "Gayrimenkul sektörü; mimari tasarım, sigorta, bankacılık, satış pazarlama gibi pek çok aşamadan oluşuyor. Dolayısıyla bu aşamalarda kadın detaycılığına ihtiyaç var. Kendini yetiştirmiş eğitimli kadınlar için bu sektör önemli bir istihdam alanı. Bu platform, hem bu farkındalığı ortaya koyuyor hem de yaptığı araştırma ile gayrimenkul sektörünün sadece şantiyelerde inşaatın yapılmadığı bir alan olduğunu gösteriyor.

TORUN'DAN KADINLARA "GYODER BAŞKANLIĞINA ADAY OLUN" ÇAĞRISI

Kadınlara, davet beklemek yerine üst düzey yöneticilikle ilgili işlere talip olmalarını ve ön plana çıkmalarını öneren Torun, "Önümüzdeki günlerde GYODER'in genel kurulu var. Ben de kadınlarımıza yönetim kurulu başkanlığına aday olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"SEKTÖRDEKİ KADINLARIN EĞİTİM ORANI ÇOK YÜKSEK"

Gayrimenkul sektöründe yer alan kadınların Türkiye ortalamasının üzerinde bir eğitime sahip olduğunu dile getiren ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin, "Kadınlar yüzde 85 oranında üniversite ve üzeri eğitim kurumlarından mezun, dünya ortalamasını yakın bir profilimiz var diyebiliriz. Ancak gayrimenkul sektöründe kadınların ilerlemelerinin önünde gördükleri engeller dünya ortalamasından farklı. Türkiye'deki engeller daha çok, objektif değerlendirme kriterleri ve adalet gibi noktalarda görülüyor" diye konuştu.

"LİDERLİK EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

17 yıldır gayrimenkul sektöründe bulunduğunu söyleyen Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Avukat Pınar Ersin Kollu, "Gayrimenkul sektöründe kadınlar konusunda çok ümidim var. Y kuşağı, gençler, yüksek eğitimliler alana çok hakim vaziyetteler. Bir kaynak, yol gösterici arıyorlar. Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu bu rehberliği kendine görev edinmiş bir platform. Bu anlamda ilk olarak mentörlük projesi başlatacağız. Sektörde çalışmasıyla, gayretiyle isim yapmış, kariyer sahibi, yönetici kadınlar bu kuşağa destek olacaklar. Liderlik eğitimi almak, kendini geliştirmek isteyen kadınlar için üniversitelerle ve sektör derneklerimizle iş birliği içinde çalışmalar planladık" ifadelerinde bulundu. Bu alanda yer alan kadınları bir konuşmacı havuzu içinde toplamak istediklerini de belirten Kollu, "Gayrimenkulle ilgili bir şey sorulmak istendiğinde veya bir etkinlik olduğunda sadece alışılagelmiş, çoğunluğu erkeklerden oluşan isimlere değil kadınlara da eşit oranda söz hakkı verilsin istiyoruz. Son olarak da üst kademe yöneticiliklerinde çok daha fazla sayıda kadının olabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte geliştirebileceğimiz projelerin takipçisiyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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