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Garenta ve İkinciyeni.com’un Satış Direktörü Zafer Bülent Salman oldu

İstanbul, 21 Şubat () - Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta ve online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com’un satış direktörlüğü pozisyonuna Zafer Bülent Salman...

Garenta ve İkinciyeni.com’un Satış Direktörü Zafer Bülent Salman oldu

İstanbul, 21 Şubat () - Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta ve online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com’un satış direktörlüğü pozisyonuna Zafer Bülent Salman atandı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olan Zafer Bülent Salman, 2001 yılında Amerikan Üniversitesinde uluslararası iş ve ekonomi politikaları üzerine eğitim aldı. Renault Mais’de satış uzman yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Salman, şirkette dağıtım ve programlama şefliğinden ticari koordinasyon müdürlüğüne, Marmara Bölgesi Müdürlüğü’nden Türkiye Filo ve Kurumsal Satış Direktörlüğü’ne kadar birçok pozisyonda görev aldı. (Fotoğraflı)
 

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