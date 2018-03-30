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Garanti’nin Yerinde Bankacılık uygulamasına “Silver Stevie Winner” ödülü

İstanbul, 30 Mart () -  Garanti Bankası, yeni “Yerinde Bankacılık” uygulamasıyla “Silver Stevie Winner” ödülüne layık görüldü. Banka, Stevie Awards kapsamında, bankacılık, finansal hizmetler ve sigortacılık şirketlerinin değerlendirildiği...

Garanti’nin Yerinde Bankacılık uygulamasına “Silver Stevie Winner” ödülü

İstanbul, 30 Mart () -  Garanti Bankası, yeni “Yerinde Bankacılık” uygulamasıyla “Silver Stevie Winner” ödülüne layık görüldü.

Banka, Stevie Awards kapsamında, bankacılık, finansal hizmetler ve sigortacılık şirketlerinin değerlendirildiği “Satışta En İyi Teknoloji Kullanımı” kategorisinde ödül aldı.

Stevie ödülleri; satış operasyonlarını iyileştirmek, satışların artmasını sağlamak veya müşteri memnuniyetini artırmak için yenilikçi teknolojileri kullanan şirketleri onurlandırmak amacıyla veriliyor.

Garanti çalışanları, tabletlerinden de erişebildikleri uygulama sayesinde müşteri ziyaretlerinde bankacılık hizmetlerini anında verebiliyor.

Kesintisiz bir platform sunan bu uygulama, bankayı tablete taşıyarak müşteri beklentilerine yerinde cevap veriyor. Çalışanlar bir çok hizmeti müşteri yanında sonlandırabiliyor; dijitalleşmiş süreçler sayesinde kağıtsız ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabiliyor.

Günlük işlerini ve ziyaret planlamalarını yine bu platform üzerinden takip edebilen Garanti çalışanları, gerekli durumlarda müşteri yanından ürün / hizmetlerle ilgili olarak konu uzmanlarıyla canlı görüşme yapabiliyor.

Ayrıca çalışanlar, kişisel gelişimlerini destekleyen tüm e-eğitim uygulamalarına istedikleri anda tabletleri üzerinden ulaşabiliyor.

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