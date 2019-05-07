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Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

İstanbul, 7 Mayıs () - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı kapsamında Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye’deki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla imzaladığı protokolle 390 milyon liralık finansmanı kullanıma sundu. Söz...

Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

İstanbul, 7 Mayıs () - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı kapsamında Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Türkiye’deki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla imzaladığı protokolle 390 milyon liralık finansmanı kullanıma sundu.
Söz konusu protokolle Garanti Bankası, küçük ve orta ölçekli işletme sahibi kadın girişimciler için 36 aya varan vadelerle ve özel faiz oranlarıyla 50 bin liradan 500 bin liraya kadar finansman sunacak.
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kadınlar ekonomik kalkınmanın çok önemli bir bileşeni… Garanti Bankası olarak ülkemizde kadın girişimcilerimizin sayısını artırmak, işlerini büyütüp ekonomiye sağladıkları katkıyı güçlendirmek adına her zaman onların yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Kadın girişimcilere sağladığımız desteği finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olarak dört ana başlıkta topluyoruz.
“‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu' programımız kapsamında kadın girişimcilerin eğitim ihtiyacını karşılarken; cesaretlendirme tarafında ise bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştireceğimiz 'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması' ile kadın girişimcilerin başarı hikâyelerinin özellikle kendileri gibi girişimci kadınları motive etmesinde önemli bir rol oynuyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde, Eximbank’la anlaşma imzalayarak ihracat yapan kadın girişimcilerimizin yeni pazarlara açılmalarına katkı sunmaktan da memnuniyet duyuyoruz.
“İşletmelerinin finansal ihtiyacının karşılanması amacıyla onları teşvik edecek ve finansmana ulaşmalarını kolaylaştıracak kaynakları yaratmak üzere bütünsel kadın girişimcilik programımızı hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla 2006’dan beri, 13 yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteği 5.5 milyar liraya ulaştı. Bu çalışmalarımızın önemli bir sonucu da IFC ile imzaladığımız protokol oldu. Anlaşmayla birlikte kadınlarımıza işlerini büyütebilmeleri ve sürdürülebilir kılabilmeleri amacıyla çok özel faiz oranıyla 50 bin liadan 500 bin liraya kadar uzun vadeli kredi imkânı sunmuş oluyoruz. Türkiye’de kadın girişimciliğini destekleyen ilk özel banka olarak, finansmana erişimin çok önemli olduğu bir dönemde kadınlarımıza böylesine uygun şartlarda bir destek paketi sağlamaktan da son derece mutluyuz. Türkiye ekonomisinin kadınlarımızın çalışma azmi, girişimci ruhu ve istihdama daha büyük oranlarda katılımıyla çok daha hızlı büyüyeceğine inancımız tam.” (Fotoğraflı)

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