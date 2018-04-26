Garanti'nin ilk çeyrekte ekonomiye katkısı 298 milyar lira

İstanbul, 26 Nisan () - Garanti Bankası’nın konsolide finansal tablolarına göre, aktif büyüklüğü 359 milyar 882 milyon liraya ulaşırken, ekonomiye krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 298 milyar lira oldu. Banka’nın özkaynak kârlılığı yüzde 18.3, aktif kârlılığı ise yüzde 2.2 düzeylerine ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sözen; “Küresel piyasalarda, gelişmekte olan ülkelere olan fon akışları devam etti. 2017’yi senelik yüzde 7,4 büyüme ile tamamlayan Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde ılımlı yavaşlamaya rağmen güçlü büyüme performansını sürdürdü. Garanti de bu dönemde ekonomiye verdiği kesintisiz desteği devam ettirdi” dedi.

Banka’nın sürdürülebilir iş modeli ve kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığıyla topluma kattığı değere dikkat çeken Sözen, “Garanti’nin cinsiyet eşitliği konusunda topluma öncülük eden uygulamaları uluslararası arenada da kabul görüyor. Garanti, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla bu yıl bir kez daha Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan Türkiye’den tek şirket oldu.” dedi. Sözen, Banka’nın açıkladığı başarılı finansal performansa da değinerek; “Yenilikçilikte öncü olarak bilinen Garanti’nin, ana hissedarı BBVA ile yaratılan sinerji ile topluma ve tüm paydaşlarına kattığı değeri artırarak sürdüreceğine inancım tam” dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Fuat Erbil; “2018 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek güçlü bir başlangıç yaptık. TL kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2018 yılının ilk üç ayında TL kredilerimizi ve TL mevduatlarımızı, müşterilerimizin bize güveniyle yüzde 4 büyüterek pazar payı kazandık. Güçlü sermayemiz, uyguladığımız etkin risk yönetimi, istikrarlı ve ihtiyatlı politikalarımızla sağlam aktif kalitemizi korurken, sürdürülebilir kalkınma odağıyla çalışıyor, müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bankacılık sektörünün dönüşümüne öncülük ederken, dijital bankacılıkta attığımız tüm yenilikçi adımlarla müşterilerimize hız ve kolaylık sağlıyor, mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz” dedi.

Garanti’nin müşteri odaklı yaklaşımıyla uluslararası finans otoriteleri tarafından pek çok alanda takdir edildiğini söyleyen Erbil, “Bankamız, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından, üst üste 8. kez ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ seçildi" dedi ve ekledi:

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üretmek üzere yaptığımız çalışmalarla üst üste 3. kez ‘Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi’ ödülünün de sahibi olduk. World Finance’in verdiği ‘Dijital Bankacılık Ödülleri 2017’ kapsamında Garanti, ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Mobil uygulamamız Garanti Cep ise ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülüne layık görüldü. Müşterilerinin hayatını her adımda kolaylaştırmayı odağına alarak, dijitalleşme stratejisini iş süreçlerinden tüm ürün ve hizmetlerine, şubedeki hizmet modeline kadar başarıyla uygulayan Garanti, yeni “Yerinde Bankacılık” uygulamasıyla da Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü. Yenilikçi iş modelimizle; kurumsal ve ticari, KOBİ ve bireysel her türlü ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak üzere, müşterilerimizi işimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir değer yaratmanın ancak bu şekilde mümkün olduğuna inanıyor, sağlam adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Tüm paydaşlarımıza bize duydukları güven için teşekkür ederim." (Fotoğraflı)