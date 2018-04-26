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Garanti BBVA Open Talent yarışmasının Türkiye ayağını düzenliyor

İstanbul, 26 Nisan () - Dünyanın en büyük fintech yarışmalarından biri olan BBVA Open Talent’in Türkiye ayağını Garanti Bankası üçüncü kez düzenliyor. Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefleyen girişimlerin, projelerini küresel...

Garanti BBVA Open Talent yarışmasının Türkiye ayağını düzenliyor

İstanbul, 26 Nisan () - Dünyanın en büyük fintech yarışmalarından biri olan BBVA Open Talent’in Türkiye ayağını Garanti Bankası üçüncü kez düzenliyor.
Türkiye’den dünyaya açılmayı hedefleyen girişimlerin, projelerini küresel arenada tanıtma fırsatı bulacağı Open Talent’a finansal teknolojilere doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan girişimciler katılabilecek. Başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihine kadar https://opentalent.bbva.com/en/register/ adresindeki web sitesi üzerinden yapabilecek.
Bugüne kadar 80’den fazla ülkeden, altı binin üzerinde girişimin yarıştığı, bu yıl 10.su düzenlenen BBVA Open Talent’a katılan projeler üç kategoride yarışacak.
Tüketicilerin finansal hayatına çözüm sunan girişimler “İnsanlar için FinTech”, şirketlerin daha verimli ve güvenli olmasını sağlayan girişimler “İşletmeler için FinTech”, finans sektörünü dönüştüren girişimler ise “Gelecek için Fintech” kategorilerinde değerlendirilecek.
Her kategorinin birincisi; 50 bin euro ödülün yanı sıra, BBVA Madrid ofisine ziyaret imkânı, ilişki geliştirme fırsatı sunan road show’a katılım hakkı ve dünyanın birçok yerinden yatırımcılarla tanışma olanağı elde edecek. Yarışmaya başvuracak girişimlerde, projelerinin çalışır veya beta versiyonunda olması, 1 Ocak 2012’den sonra kurulmuş olması ve geçen yıl üç milyon Euro’nun altında gelir elde etmesi şartı aranıyor.
BBVA’nın Open Talent yarışması hakkında bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Bünyesinde bulunduğumuz BBVA, finansal teknolojilerin ön planda olduğu start-up’ları yakından destekliyor. Open Talent yarışması ise tüm dünyadan finansal teknolojilere yönelik farklı ve yeni fikri olan girişimcilerle tanışmaya olanak sağlıyor. Bu kapsamda, Türkiye’deki girişimlerin uluslararası arenaya açılmasına imkân veren BBVA Open Talent’ı üçüncü kez İstanbul’da düzenlemek bizi mutlu ediyor. Türkiye’deki girişimleri, uluslararası fırsatlara kapı açan Open Talent’a katılmaya ve kendilerini dünyaya tanıtmaya davet ediyoruz” dedi.

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