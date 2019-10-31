Garanti BBVA'nın dokuz aylık net karı 5.0 milyar lira

Garanti BBVA'nın, yılın ilk dokuz ayında net kârı, 4 milyar 998 milyon lira oldu. Bankanın aktif büyüklüğü 411 milyar 161 milyon lira düzeyinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 302 milyar 634 milyon lira oldu.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 6 büyümeyle 253 milyar 907 milyon 148 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 18.1, özkaynak kârlılığı yüzde 13.5, aktif kârlılığı ise yüzde 1.6 seviyelerinde gerçekleşti" denildi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Yılın üçüncü çeyreği enflasyondaki önemli iyileşme ve buna bağlı olarak faizlerin kademeli olarak düşmesi sonucu kredi taleplerindeki toparlanmanın başlangıcını gördüğümüz bir dönem oldu" dedi ve ekledi:

"Kredi talebindeki artış, önümüzdeki dönemde daha görünür olacak. Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle bilançomuzu şekillendirirken, sermaye tabanımızı daha da güçlendirdik. Bu güvenle, artan talebi karşılayarak, reel ekonomiye destek vermeye devam edeceğiz. Türk Lirası kredilerde özel bankalar arasında liderliğimizi bilgimiz, tecrübemiz ve reel sektöre olan hakimiyetimizle koruyacağız. Dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin Garanti BBVA kültürünün ayrılmaz parçası ve sürdürülebilir varlığının güvencesi olduğunu vurgulayan Baştuğ: “Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne bu yıl da girmeye hak kazandık. Endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye’den tek şirketiz. Etkimizin ve yarattığımız değerin bankacılıkla sınırlı olmadığının bilinciyle, paydaşlarımıza sürekli değer yaratmak için sürdürülebilir kalkınma odağımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

• Ortalama aktif kârlılığı yüzde 1.6 oldu.

• Ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 13.5 seviyesinde gerçekleşti.

• Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 302 milyar 634 milyon 414 bin TL oldu.

• Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 9.9 yüzde 10.2 ve yüzde 9.4 seviyesinde gerçekleşti.

• Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları yüzde 6 büyüdü ve pazar payı yüzde 10.3 seviyesine geldi.

• Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 31’e ulaştı.

• Sermaye yeterlilik oranı yüzde 12,6 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 18.1 seviyesine geldi.

• Donuk alacak oranı yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşti. (Fotoğraflı)