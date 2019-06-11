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Garanti BBVA Mortgage’den değişken faizli mortgage

İstanbul, 11 Haziran () - Garanti BBVA Mortgage, yeni bir ev sahibi olmak isteyenlere “Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage” ürünüyle güncel piyasa koşullarıyla uyumlu ve avantajlı konut kredisi imkânı sunuyor. Uygulama kapsamında...

Garanti BBVA Mortgage’den değişken faizli mortgage

İstanbul, 11 Haziran () - Garanti BBVA Mortgage, yeni bir ev sahibi olmak isteyenlere “Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage” ürünüyle güncel piyasa koşullarıyla uyumlu ve avantajlı konut kredisi imkânı sunuyor.
Uygulama kapsamında konut almak isteyenler öncelikle, krediyi aldığı dönemde sabit faiz kullanarak piyasanın durumunu gözlemleme, sonraki dönemde ekonomik gelişmelerin olumlu seyretmesi ve enflasyonun düşmesine paralel olarak kredi faizini düşük orandan ödeme fırsatı bulabilecek.
Bu ürünle konut almayı tercih edenler, 240 aya kadar lira cinsinden temin edebilecekleri kredilerini beş yıla kadar, belirleyecekleri belli bir dönem boyunca sabit faizle kullanabiliyor ve dönem sonunda değişken faizli hale gelen kredilerini, sonraki dönemde de tercihlerine göre aylık ya da üç, altı ve 12 ayda bir güncelleyerek ödeyebiliyorlar. Ödeme planı ise Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endeksli şekilde, Garanti BBVA Mortgage’nin Değişken Faizli Mortgage faiz oranına göre otomatik olarak güncellenerek her değişim döneminde tekrarlanıyor.

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