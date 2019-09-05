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Garanti BBVA konut kredisinde taksitleri ödüyor
Garanti BBVA konut kredisinde belirlenen koşullara uygun kredi kullanan müşterilerinin taksitlerini ödüyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak "Taksitler...
EKONOMİ 05.09.2019, 10:25
Garanti BBVA konut kredisinde belirlenen koşullara uygun kredi kullanan müşterilerinin taksitlerini ödüyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak "Taksitler Garanti BBVA'dan" kampanyası kapsamında, kullanılan kredinin vadesine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor.
Kampanya maksimum 750 bin liralık konut kredileri için geçerli olurken; 60-83 ay vadeli konut kredilerinde son iki taksit, 84-119 ay vadelide son dört taksit, 120-240 ay vadelide ise son altı taksit Garanti BBVA tarafından ödeniyor.
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay kampanyayla ilgili olarak, "Yeni konut almak isteyen ve kredisini bankamızdan kullanan müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz Taksitler Garanti BBVA’dan kampanyasının da bu anlamda sektöre yeni bir soluk getireceği inancındayız. Özellikle son iki ayda konut satışlarında yaşanan hareketlilik sevindirici bir grafik sergilerken, müşterilerimizin taksitlerini üstlendiğimiz yeni kampanyamızın da sektöre olumlu katkı sunarak konut almak isteyenleri memnun edeceğini düşünüyoruz" dedi. (Fotoğraflı)
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mortgage tarafından hayata geçirilen ve 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak "Taksitler Garanti BBVA'dan" kampanyası kapsamında, kullanılan kredinin vadesine bağlı olarak, müşterilerin son 2, 4 ya da 6 taksidini Garanti BBVA karşılıyor.
Kampanya maksimum 750 bin liralık konut kredileri için geçerli olurken; 60-83 ay vadeli konut kredilerinde son iki taksit, 84-119 ay vadelide son dört taksit, 120-240 ay vadelide ise son altı taksit Garanti BBVA tarafından ödeniyor.
Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay kampanyayla ilgili olarak, "Yeni konut almak isteyen ve kredisini bankamızdan kullanan müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz Taksitler Garanti BBVA’dan kampanyasının da bu anlamda sektöre yeni bir soluk getireceği inancındayız. Özellikle son iki ayda konut satışlarında yaşanan hareketlilik sevindirici bir grafik sergilerken, müşterilerimizin taksitlerini üstlendiğimiz yeni kampanyamızın da sektöre olumlu katkı sunarak konut almak isteyenleri memnun edeceğini düşünüyoruz" dedi. (Fotoğraflı)
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