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Garanti BBVA'dan IFC, OeEB ve GGF ile kredi anlaşması
Garanti BBVA, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile 132.75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı. Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,...
EKONOMİ 27.12.2019, 11:07
Garanti BBVA, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile 132.75 milyon dolarlık kredi anlaşması yaptı.
Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır" denildi.
Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız, International Finance Corporation (IFC), Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplamda 6 yıla kadar vadeli 132,75 milyon Amerikan Doları tutarında kredi anlaşmasına varmıştır" denildi.
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