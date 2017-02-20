Garanti Bankası’ndan “Kadın Tedarikçiler Forumu”na destek

İstanbul, 20 Şubat () - Garanti Bankası, Birleşmiş Milletler ile Dünya Ticaret Örgütü’nün ortak kuruluşu Uluslararası Ticaret Merkezi ile KAGİDER ev sahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı'nın işbirliğinde 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu’na destek veriyor.

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla, düzenlenecek etkinlik, 68 ülkeden 400 kadın tedarikçiyi Türkiye’de bir araya getirecek. Tekstil, bilişim teknolojileri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin katılacağı etkinliğin, yaklaşık 10 milyon dolarlık iş hacmi yaratması hedefleniyor.

Garanti’nin desteği hakkında bilgi veren Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye gibi gelişen ekonomilerin büyümesinde kadın girişimcilerin önemli bir güç olduğunun bilinciyle 2006 yılında harekete geçtiklerini belirtti. Girişimci kadınları farklı segmentte değerlendiren ilk banka olduklarına değinen Onaran, 2016’da, kadınlara yönelik çalışmaların 10. yılını kutladıklarını dile getirerek şöyle dedi:

“Yolun başında çalışmalarımızı finansman, cesaretlendirme ve eğitim olmak üzere 3 temel alanda yoğunlaştırdık. Ancak son dönemde yaptığımız araştırmalar kadın girişimcilerin yeni müşteri kazanma, işlerini büyütme ve ihracatlarını artırmaya yönelik desteğe ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Böylece, kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmasını ve uluslararası ağlara katılmasını desteklemeyi de kapsayan 4 temelli bir yapıya ulaştık. Kadın girişimcileri destekleme modelimiz; 2014’te Uluslararası Finans Kurumu’nun gerçekleştirdiği raporlamayla, uluslararası arenada geçerli bir vaka örneğine dönüştürüldü.”

Kadın girişimcilere “Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu”nun önemini anlatmak üzere, Mart 2016’da, “Kadın Girişimcilerin Yeni Pazarlara Açılımı” başlıklı bir toplantı düzenlediklerine değinen Onaran, “Türkiye’de yapılacak etkinlik, kadın girişimcilerimize tedarikçilerle şahsen tanışma imkanı vermesi, ikili görüşmelerle kendilerini ve işlerini daha iyi tanıtarak yeni iş fırsatları sunması açısından önem taşıyor. Özellikle tekstil, turizm ve bilişim teknolojisi alanlarında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin Garanti Bankası ve özel sektörden satın alma yetkilileriyle yapacağı birebir toplantılar, işlerini büyütüp uluslararası pazarlara açılma imkanı yaratacak. Benzer çalışmalarla, kadın girişimcilerin dünya pazarlarına açılmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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