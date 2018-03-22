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Garanti Bankası’ndan Bonus Ormanı Projesi

Garanti Bankası, TEMA Vakfı ile işbirliğinde hayata geçirdiği Bonus Ormanı projesiyle, doğanın korunması ve ağaçlandırmanın önemi konusunda duyarlılık yaratmayı amaçlıyor. “Ekstreniz E-Postayla Gelsin, Bonus Ormanı’na Fidan Olsun!”...

Garanti Bankası’ndan Bonus Ormanı Projesi
Garanti Bankası, TEMA Vakfı ile işbirliğinde hayata geçirdiği Bonus Ormanı projesiyle, doğanın korunması ve ağaçlandırmanın önemi konusunda duyarlılık yaratmayı amaçlıyor.
“Ekstreniz E-Postayla Gelsin, Bonus Ormanı’na Fidan Olsun!” sloganıyla başlatılan projede, Garanti Bankası kredi kartı müşterilerinin ekstrelerini sadece e-posta yoluyla alarak Bonus ormanına katkıda bulunmaları ve doğal varlıkların korunması hedefleniyor.
Garanti’nin TEMA Vakfı  işbirliği ile hayata geçirdiği projede, basılı ekstrelerini e-posta yoluyla almayı tercih eden müşteriler adına, Çanakkale – Doğandere’de oluşturulan Bonus Ormanı’na fidan dikilerek ağaçlandırmaya katkı sağlanırken, basılmayan her ekstre ile birlikte kağıt israfının da azaltılması amaçlanıyor. Bugüne kadar 55 bin fidan dikilen Bonus Ormanı projesinde basılmayan ekstreler sayesinde de yılda 85 ton kağıt tasarrufu yapılması planlanıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, “TEMA Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Bonus Ormanı projesi bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bu projeyle öncelikle kart sahibi müşterilerimizi, ayrıca daha yeşil bir gelecek adına bilinçli ve duyarlı herkesi, bu yolda alınacak önlemler konusunda teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da, “TEMA Vakfı olarak gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın kıymetli destekleriyle başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışıyoruz. Özel sektörün verdiği destekler de yaşanabilir bir gelecek için doğaya önemli katkılar sağlıyor. Doğaya gösterdiği hassasiyet ve verdiği destekler için Garanti Ödeme Sistemleri’ne ve emeği geçen herkese doğa adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (Fotoğraflı)

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