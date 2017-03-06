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Garanti Bankası, “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” seçildi

Garanti Bankası, projelere sağladığı finansmanla; dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görüldü.

Garanti Bankası, “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” seçildi

 Garanti Bankası, projelere sağladığı finansmanla; dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası” ödülüne layık görüldü.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre, Global Finance’in 18’incisini gerçekleştirdiği anket kapsamında Türkiye’den ödül alan tek banka oldu.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde ve kalkınmasında payı bulunan projelere finansman sağlamaya önem verdiklerini dile getirdi ve ekledi:

“Proje Finansmanı Birimi’nin çalışmalarıyla öncü rol üstlenerek, ülkenin gelişmesinde pay sahibi olan dev projelere uzun yıllardır destek veriyoruz. Proje finansmanı konusundaki yetkinlik ve güvenilirliğimizi uluslararası boyutta tescilleyen ödüllere layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Finansman sağladığımız projelerle, Global Finance’ın yaptığı ankette ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası’ seçilmemiz gurur verici. Proje finansmanında lider banka olarak bu konudaki bilgi, birikim ve deneyimimizi her zaman sektörümüzle paylaşıyoruz. Uluslararası arenada ülkemize yeni başarılar kazandıracak altyapı ve enerji projelerine önümüzdeki dönemde de destek vererek müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekonomimize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Müşterilerimiz ve sponsorlarımıza yenilikçi yapılar kurarken, sektörel bilgilerimizi aktarmaya ve finansal danışmanlık yapmaya devam edeceğiz.” 

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