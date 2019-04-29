Garanti Bankası'ndan ekonomiye 323 milyar lira katkı

İstanbul, 29 Nisan () - Garanti Bankası'nın, yılın ilk çeyreğinde ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon lira oldu.

Garanti Bankası, 31 Mart 2019 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2019’un ilk üç aylık dönemindeki net kârı, 1 milyar 757 milyon lira oldu. Garanti’nin aktif büyüklüğü 423 milyar 321 milyon liraya ulaşırken, aktif büyümesindeki temel etken Türk Lirası krediler oldu.

Özellikle, Kredi Garanti Fonu’nun desteğiyle nakdi canlı krediler ilk üç ayda yüzde 6 büyüdü ve Garanti’nin ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 323 milyar 221 milyon lira oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti’nin fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 62 ile mevduatlar oluşturmaya devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.0 büyümeyle Garanti’nin mevduat tabanı 262 milyar 790 milyon lira oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Banka’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.5, özkaynak kârlılığı yüzde 15.6, aktif kârlılığı ise yüzde 1.8 düzeylerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "2019 yılına zorlayıcı piyasa koşullarında ekonomiye destek vermeye devam ederek güçlü bir başlangıç yaptık" dedi ve ekledi:

"Yüksek sermaye yeterlilik rasyomuzun verdiği güvenle ülke ekonomisine katkımız artarak, ekonomiye verdiğimiz destek 323 milyar TL’yi aştı. lira kredilerde sektörün üzerinde büyürken, tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. 2019 yılının ilk üç ayında lira işletme kredilerimizi yüzde 13 büyüttük. Fonlama tarafında ise finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek vadesini uzattık. Yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 150 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi temin ettik. Böylece sektördeki öncü konumumuzu pekiştirirken, yabancı yatırımcının Garanti Bankası’na duyduğu güveni ve uzun vadede Türkiye’ye gösterdiği ilgiyi de teyit ettik."

Uluslararası alanda Garanti’nin başarılarının ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Erbil, "Müşteri odaklı yaklaşımımız, çözüm odaklı geniş ürün yelpazemiz, ihtiyaçlara özel sunduğumuz hızlı çözümler ve bankacılık alanında uzman ekibimizle Bankamız, dünyanın önde gelen dergilerinden Euromoney’nin araştırması sonucunda En İyi Özel Bankacılık Ödülü'nün Türkiye’deki sahibi oldu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan, Garanti Bankası olarak, müşterilerimizin dış ticaretteki çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu alanda müşterilerimize sunduğumuz çözümler ve yarattığımız değerle, Global Finance gibi önemli bir uluslararası platform tarafından bir kez daha ‘Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Finansmanı Bankası’ olarak ödüllendirilmekten son derece mutluyuz. Başta insan kaynaklarımız olmak üzere, müşterilerimize ve topluma katkı dahil tüm değer zincirinde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalarımızla geçen yılın ardından bu yıl da Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girmeye hak kazanan Türkiye’den tek şirket olduk. Yurtiçi ve global piyasalarda çok hızlı hareketlerin olduğu son dönemde böyle başarılara ulaşmak oldukça değerli. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." (Fotoğraflı)