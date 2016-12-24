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Garanti Bankası 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi sağladı

İstanbul, 24 Aralık () - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 310 milyon dolar ve 50 milyon euro tutarında 5 dilimden oluşan, 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi aldı. Yurtdışı havale akımlarına...

Garanti Bankası 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi sağladı

İstanbul, 24 Aralık () - Garanti Bankası, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, uluslararası piyasalardan 310 milyon dolar ve 50 milyon euro tutarında 5 dilimden oluşan, 5 yıl vadeli seküritizasyon kredisi aldı.
Yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında sağlanan yeni kaynağa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) da yatırımcı olarak katıldı.
EBRD tarafından sağlanan 60 milyon dolarlık kredinin 55 milyon doları "Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı" kapsamında kadın girişimcilere kullandırılacak, 5 milyon doları da Kuzey Kıbrıs’taki kredilerin finansmanına ayrılacak.
Bankadan yapılan açıklamada, "Uluslararası piyasalardan sağlanan fonlama, finansman kaynaklarımızın çeşitlendirilmesine ve vadesinin uzatılmasına katkıda bulunacak" denildi ve şu bilgiler verildi:
"Garanti’nin seküritizasyon işlemlerindeki yetkinliğini bir kere daha kanıtlayan anlaşma, küresel piyasalarda son dönemdeki dalgalı seyre rağmen, yabancı yatırımcının uzun vadeli Türkiye iştahını teyit etmemizi sağladı. 10 yıldır kadın girişimcilere finansmana erişim, cesaret, eğitim ve yeni pazarlara açılmak konularında destek veren Garanti, yurtdışı piyasalardan sağlanan kredinin önemli bir kısmını kadınlara kullandıracak. Kredinin 5 milyon dolarlık kısmı ise Kuzey Kıbrıs’taki kredilerin finansmanına ayrılacak. Anlaşma, Garanti’nin EBRD’nin Kuzey Kıbrıs’a kullandıracağı ilk fonlamayı sağlaması açısından da önem taşıyor."

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