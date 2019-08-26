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G7'den Brezilya'ya orman yangınları için 20 milyon dolar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderlerinin Amazon yangınlarıyla mücadele etme hedefiyle 20 milyon dolar bağışlayacaklarını ve yağmur ormanlarını koruma amaçlı uzun vadeli küresel atılımlar başlatıcaklarını duyurdu. Macron...

EKONOMİ 26.08.2019, 14:33
G7'den Brezilya'ya orman yangınları için 20 milyon dolar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 liderlerinin Amazon yangınlarıyla mücadele etme hedefiyle 20 milyon dolar bağışlayacaklarını ve yağmur ormanlarını koruma amaçlı uzun vadeli küresel atılımlar başlatıcaklarını duyurdu.
Macron ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün gerçekleşen çevre oturumuna katılmadığını, ancak Washington'un Amazon fonuna sıcak baktığını belirtti.
Macron daha önce, Brezilya hükümetinin orman yangınlarıyla baş etme yöntemlerine tepki göstermiş ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) projesini desteklemeyeceğini açıklamıştı.
 

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