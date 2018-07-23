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G20 kripto parada AML standartlarını Ekim'e kadar belirleyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya gelen G20 üyeleri, kripto para birimleri piyasalarındaki Kara Para Aklamayı Önleme (Anti Money Laundering – AML) standartlarının belirlenmesi için son...

G20 kripto parada AML standartlarını Ekim'e kadar belirleyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya gelen G20 üyeleri, kripto para birimleri piyasalarındaki Kara Para Aklamayı Önleme (Anti Money Laundering – AML) standartlarının belirlenmesi için son tarihi Ekim olarak belirledi.
Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin G20 üyelerinin Pazar günü yayınladığı bir rapora göre, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun  (Financial Action Task Force-FATF) üç ay içerisinde şu an uygulamada olan AML standartlarının kripto para birimlerine uygulanmasını talep etti.
Konuya ilişkin yayınlanan raporda şöyle yazıldı:
“Kripto para birimleri varlıkları şu an küresel finansal istikrarı için bir risk oluşturmasa da biz tetikte olmalıyız.
“FATF standartlarının kripto para birimlerine yerleştirilmesi yönünde Mart ayında aldığımız kararlarımızı sağlamlaştırıyoruz ve FATF’den söz konusu standartların kripto para birimleri piyasalarına uygulanabilirliği konusunda 28 Ekim’e kadar yanıt bekliyoruz.”

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