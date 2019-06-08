G20'de Türkiye ile Kanada arasında ticari iş birliği

ANKARA, () - TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında, Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya'nın Tsukuba şehrinde, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi. Tsukuba Kongre Merkezi'ndeki görüşmede; bakanlar tarafından iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan JETCO mutabakat zaptı imzalandı.

'YATIRIMLARIN ARTMASINA KATKI SUNACAK'

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirten Bakan Pekcan, Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu; ancak bunun her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha da artırmak gerektiğini söyledi. Pekcan, iki ülke arasında imzalanan JETCO anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türkiye ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasına ve iş insanlarının önünü açmasına katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

15'inci Türkiye- Kanada İş Konseyi Yıllık Ortak Konferansı'nın 2018'de Toronto'da yapıldığını ve yaklaşık 300'e varan katılımla iş çevreleri için çok başarılı program gerçekleştiğini kaydeden Pekcan, sonraki toplantının Türkiye'de olacağını ve başarılı geçmesi için her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Bakan Pekcan, Türkiye ile Kanada arasında yapılacak serbest ticaret anlaşmasının daha yüksek ikili ticaret hacmine ulaşmak ve ticari ilişkiler için yasal temel oluşturmak açısından önemli araç olacağına da değindi.

KANADALI FİRMALARA YATIRIM ÇAĞRISI

Bakan Pekcan, Kanadalı firmaları Türkiye'ye yatırıma davet ederken, üçüncü ülkelerde Kanada'daki mühendislik uzmanlığı ile Türkiye’nin inşaat yeteneklerini bir araya getirmenin iyi fikir olabileceğini kaydetti. Türk Hava Yolları'nın (THY) Kanada'ya uçuşlarını artırma talebini de hatırlatan Pekcan, bunun ilişkileri desteklemeye yardımcı olacağına inandığını söyledi. Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunun da küresel endişe haline geldiğini belirterek, kurallara dayalı ticaret sistemine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr da iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı arzu ettiklerini vurguladı. Bakan Carr, Kanada ile Türkiye'nin öğrenci eğitimi konusunda da iş birliği yapabileceğini belirtti.

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