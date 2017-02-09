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Füze devi MEADS'tan Türkiye’ye ‘birlikte yapalım’ teklifi

Tolga ÖZBEK / İSTANBUL () – ORTA menzilli hava savunma füzesi için Çin ile teknoloji transferi konusunda anlaşamayan Türkiye’ye, bir teklif de MEADS şirketinden geldi. ABD-Almanya-İtalya ortaklığındaki MEADS şirketi, ilk ihaleye katılmamıştı. Her...

Füze devi MEADS'tan Türkiye’ye ‘birlikte yapalım’ teklifi

Tolga ÖZBEK / İSTANBUL () – ORTA menzilli hava savunma füzesi için Çin ile teknoloji transferi konusunda anlaşamayan Türkiye’ye, bir teklif de MEADS şirketinden geldi. ABD-Almanya-İtalya ortaklığındaki MEADS şirketi, ilk ihaleye katılmamıştı.
Her türlü teknoloji transferi için hazır olduklarını belirten MEADS Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Mirko Niederkofler, “Geçen yıldan bu yana Türk yetkililer ile görüşüyoruz. Her türlü işbirliğine ve teknoloji transferine hazırız. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Türkiye isterse hava savunma füze sistemimizde Roketsan’ın, Aselsan’ın geliştirdiği roket, radar ve yazılımlar kullanabilir. Sistem gelişmiş radar ağı ile daha az batarya ile operasyon yapabiliyor” dedi.
Türkiye uzun yıllardır hava savunma sistemleri konusunda orta ve yüksek irtifa için füze alım için çalışmalar yapıyor. Özellikle Suriye krizinden sonra ortaya çıkan balistik füze tehdidinin ardından Türkiye, NATO’dan güney sınırının korunması için füze bataryası talep etmişti.
Diğer taraftan yapılan füze ihalesinde Çinli FD2000 sistemi seçilmişti. NATO’da ciddi bir krize neden olan bu seçim sonrasında Çin CPMIEC şirketi ile teknoloji transferi konusunda anlaşma sağlanamamış, ihale 2015 sonunda iptal edilmişti.
360 DERECE RADAR AĞI
Sistemin en büyük avantajı, 360 derece radar sistemi. Toplam 4 milyar dolara mal olan araştırma geliştirme sonrasında ortaya çıkan füze sistemi, hit-to-kill olarak adlandırılan balistik füzeyi havada vurup tamamen yok etme özelliğine de sahip.
Askeri nakliye uçakları ile istenilen bölgeye kısa sürede götürülebilen sistem, PAC-3 MSE füzeleri kullanılıyor. 2013’te ilk atış testini yapan MEADS için Almanya alım görüşmelerini önümüzdeki aylarda tamamlayarak kontrat imzalayacak.

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