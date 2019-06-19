Fundstrat/Lee: Libra Bitcoin için oldukça olumlu bir gelişme

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – Piyasa stratejileri ve sektör araştırmaları şirketi Fundstrat Global Advisors ortak kurucusu Tom Lee, Facebook’un Salı günü tanıttığı kripto para birimi Libra’yı Bitcoin için “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Lee, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Facebook’un kripto para hamlesinin kripto para birimleri ekosistemini meşrulaştırarak Bitcoin için yolu açtığını söyledi ve “Facebook hamlesi, toplum genelinde kripto para birimlerine odaklanıldığının onayıdır. Bu hamlenin ‘Ben Bitcoin’e değil blockchaine inanıyorum’ argümanlarını ortadan kaldırdığını düşünüyorum” dedi.

Lee, Facebook’un Libra projesinin “açıkça bir kripto para oyunu” olduğunu düşündüğünü, bunun yanında asıl fikrin merkeziyetsizleşmiş finans etrafında döndüğüne inandığını belirtti. Lee, şu yorumu yaptı:

“Bu projenin stablecoin teknolojisi kapsamında yeni bir tür bankacılık sistemi oluşturulması hedefiyle ve Bitcoin’i tamamlayıcı olarak yapıldığını düşünüyorum. Bu sebeple bu gelişmenin Bitcoin için oldukça olumlu, stablecoinler ve merkeziyetsizleşmiş finans sektöründeki diğer oyuncular için ise oldukça olumsuz olduğuna inanıyorum.”

Lee ayrıca söz konusu gelişmelere paralel olarak Bitcoin’in yeniden rekor düzeylerine yükselebileceğine inandığını belirtti. Bitcoin’in yeniden 20 bin dolar düzeylerine “rahatlıkla” çıkabileceğini söyleyen Lee, Bitcoin’in kullanım durumunun artmasıyla piyasanın en yüksek hacimli kripto biriminin 40 bin dolar düzeyini de görebileceğini vurguladı ve “Derin bir boğa piyasasındayız ve insanlar bu konuda oldukça sessiz” dedi.