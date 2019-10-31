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FT - Suudi Aramco halka arzını 3 Kasım’da yapacak
Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco’nun uzun süredir beklenen halka arzını (IPO) gelecek hafta gerçekleştirileceği duyuruldu. The Financial Times’da yer alan habere göre Saudi Aramco, IPO sürecini 3 Kasım’da başlatmaya hazırlanıyor. Şirket,...
EKONOMİ 30.10.2019, 09:00
Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco’nun uzun süredir beklenen halka arzını (IPO) gelecek hafta gerçekleştirileceği duyuruldu.
The Financial Times’da yer alan habere göre Saudi Aramco, IPO sürecini 3 Kasım’da başlatmaya hazırlanıyor.
Şirket, bir süre önce uzun süredir beklenen halka arzını bir kez daha ertelemiş ve söz konusu halka arzın zamanlamasının “piyasa koşullarına bağlı olacağını” açıklamıştı. Önceki planlara paralel olarak Aramco, döner sermayenin yüzde 2.0’si Suudi Arabistan’daki Tadawul borsasında ve ekstra yüzde 3.0’ü de dış borsalarda olmak üzere aşamalı bir listeleme yapmayı hedefliyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, şirketin 2 trilyon dolar değerine ulaşmasını hedeflerken, bankalar ise 1.5 trilyon dolarda değerleneceğini öngörüyor.
The Financial Times’da yer alan habere göre Saudi Aramco, IPO sürecini 3 Kasım’da başlatmaya hazırlanıyor.
Şirket, bir süre önce uzun süredir beklenen halka arzını bir kez daha ertelemiş ve söz konusu halka arzın zamanlamasının “piyasa koşullarına bağlı olacağını” açıklamıştı. Önceki planlara paralel olarak Aramco, döner sermayenin yüzde 2.0’si Suudi Arabistan’daki Tadawul borsasında ve ekstra yüzde 3.0’ü de dış borsalarda olmak üzere aşamalı bir listeleme yapmayı hedefliyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, şirketin 2 trilyon dolar değerine ulaşmasını hedeflerken, bankalar ise 1.5 trilyon dolarda değerleneceğini öngörüyor.
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