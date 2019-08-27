Son Dakika
FT: Deutsche Bank hazine birimini gözden geçiriyor
Almanya merkezli Deutsche Bank, nakit kaynaklarını daha iyi değerlendirmeyi sağlayacak değişim için hazine birimini gözden geçirip, yenileme kararı aldı. Financial Times'ın haberine göre, bu amaçla, daha önce Birleşik Krallık merkezli Barclays...
EKONOMİ 27.08.2019, 11:20
Almanya merkezli Deutsche Bank, nakit kaynaklarını daha iyi değerlendirmeyi sağlayacak değişim için hazine birimini gözden geçirip, yenileme kararı aldı.
Financial Times'ın haberine göre, bu amaçla, daha önce Birleşik Krallık merkezli Barclays Bank ve İngiltere Merkez Bankası'nda görev yapmış olan Francois Jourdain'i istihdam eden Deutsche Bank, hazine piyasaları ve yatırım bankacılığı bölümlerini Jourdain yönetimi altında birleştirdi.
Deutsche Bank Hazine Müdürü Dixit Joshi, bankanın yaklaşık 246 milyar euro nakit varlığı bulunduğunu ve bunun 30 milyar euro bölümünü, yüksek maliyetli pasifleri ödeyip ve yüksek getirili aktiflere yatırım yapmak üzere ayırdığını açıkladı. Joshi, bankanın kaynaklarındaki fazla bölümü ile, mevcut getirilerinin 100 ve 120 bazpuan fazlası gelir getirecek uzun vadeli aktiflere yatırım yapmaya başlayacağını ekledi.
Financial Times'ın haberine göre, bu amaçla, daha önce Birleşik Krallık merkezli Barclays Bank ve İngiltere Merkez Bankası'nda görev yapmış olan Francois Jourdain'i istihdam eden Deutsche Bank, hazine piyasaları ve yatırım bankacılığı bölümlerini Jourdain yönetimi altında birleştirdi.
Deutsche Bank Hazine Müdürü Dixit Joshi, bankanın yaklaşık 246 milyar euro nakit varlığı bulunduğunu ve bunun 30 milyar euro bölümünü, yüksek maliyetli pasifleri ödeyip ve yüksek getirili aktiflere yatırım yapmak üzere ayırdığını açıkladı. Joshi, bankanın kaynaklarındaki fazla bölümü ile, mevcut getirilerinin 100 ve 120 bazpuan fazlası gelir getirecek uzun vadeli aktiflere yatırım yapmaya başlayacağını ekledi.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0