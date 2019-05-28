FT: Cleverly Muhafazakar Parti başkanlığına aday olacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Birleşik Krallık Muhafazakar Partisi Braintree milletvekili James Cleverly’nin parti liderliği için yarışa gireceği belirtildi.
Financial Times muhabiri Sebastian Payne’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, Cleverly Çarşamba günü adaylığını duyuracak.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Parti içindeki yerini almak için aday olanlar arasında Andrea Leadsom, Boris Johnson, Esther McVey, Dominic Raab, Michael Gove ve Jeremy Hunt bulunuyor.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Birleşik Krallık Muhafazakar Partisi Braintree milletvekili James Cleverly’nin parti liderliği için yarışa gireceği belirtildi.