Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

FT: BlackRock eFront’u 1.3 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – ABD merkezli sermaye ve risk yatırımı alanında faaliyet gösteren yatırım kuruluşu BlackRock, Fransız merkezli yazılım şirketi eFront’u özel sermaye şirketi Bridgepoint’ten satın alacak. Çeşitli...

FT: BlackRock eFront’u 1.3 milyar dolara satın alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – ABD merkezli sermaye ve risk yatırımı alanında faaliyet gösteren yatırım kuruluşu BlackRock, Fransız merkezli yazılım şirketi eFront’u özel sermaye şirketi Bridgepoint’ten satın alacak.
Çeşitli medya kaynaklarına göre eFront’un değerinin gizli tutulması sebebiyle söz konusu satın alımın BlackRock’a olan tam maliyeti bilinmezken, Financial Times’ın “konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği bilgiye göre” BlackRock’ın eFront’u 1.3 milyar dolara satın alması bekleniyor.
Söz konusu satın alımın ardından Blackrock’ın eFront’u, şirketin analitik platformu Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) ile birleştirmeyi planladığı belirtildi.
Bridgepoint, 2015 yılında eFront’u yaklaşık 340 milyon dolara satın almıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328