Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

FT: ABD ve AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Sonat Kerem / Kiev, 13 Şubat () - Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesi, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını ileri sürdü. Financial Times gazetesi, diplomatik...

FT: ABD ve AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Sonat Kerem / Kiev, 13 Şubat () - Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesi, ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını ileri sürdü.
Financial Times gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve AB'nin, Rusya'nın Kerç Boğazı'nda Ukrayna gemilerini ve askerlerini alıkoyması nedeniyle Moskova'ya karşı yeni yaptırımları yürürlüğe koymaya hazırlandığını yazdı.
Konunun 18 Şubat tarihinde AB dışişleri bakanlarının bir araya geleceği zirvede ele alınacağı belirtilen haberde, Rusya karşıtı yeni yaptırımların önümüzdeki iki ay içinde başlatılabileceği öne sürüldü.
Gazeteye bilgi veren bir kaynağın, ABD ve AB'nin Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlarının Rusya vatandaşları ile şirketlerini kapsayacağını söylediği belirtildi.
Diğer bir diplomatın ise, Rusya'nın Ukraynalı denizcileri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle ABD ve AB'nin tutumunun sertleştiğini belirterek, yaptırımlara önceden karşı olanların bile yeni yaptırım kararının arkasında durabileceğini öngördüğü kaydedildi.
Ukrayna'nın AB Özel Temsilcisi Kurt Volker'in ise, ABD ve AB'nin, Rusya'nın Ukraynalı denizcileri iade etmemesi ve Kerç Boğazı üzerinde kontrol kurmaya devam etmesi halinde alınabilecek önlemleri görüştüğünü söylediği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328