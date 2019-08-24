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FT: AB yüz tanıma teknolojisi için yeni dezenleme hazırlıyor
Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımı için yeni bir düzenleme hazırladığını yazdı. Gazetenin bugün manşetinden duyurduğu haberinde, AB kuruluşlarının...
EKONOMİ 23.08.2019, 11:21
Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımı için yeni bir düzenleme hazırladığını yazdı.
Gazetenin bugün manşetinden duyurduğu haberinde, AB kuruluşlarının yüz tanıma teknolojisi kullanımını kısıtlamayı planladığı belirtildi.
Gazeteye göre AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Financial Times'a konuşan üst düzey AB yetkilileri, söz konusu düzenlemenin, Avrupa'nın yapay zekayı nasıl yöneteceğine yönelik kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak gündeme geldiğini söyledi.
Habere göre, AB yetkilileri yeni düzenleminin amacını, "yüz tanıma teknolojisinin kamu kuruluşları ve şirketlerce gelişigüzel kullanımını önlemek" diye tanımlıyor.
Mevcut plana göre Avrupa vatandaşları, "yüz tanıma teknolojisinin ne zaman kullanıldığını bilecek".
Gazetenin bugün manşetinden duyurduğu haberinde, AB kuruluşlarının yüz tanıma teknolojisi kullanımını kısıtlamayı planladığı belirtildi.
Gazeteye göre AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu bu konuda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
Financial Times'a konuşan üst düzey AB yetkilileri, söz konusu düzenlemenin, Avrupa'nın yapay zekayı nasıl yöneteceğine yönelik kapsamlı bir çalışmanın parçası olarak gündeme geldiğini söyledi.
Habere göre, AB yetkilileri yeni düzenleminin amacını, "yüz tanıma teknolojisinin kamu kuruluşları ve şirketlerce gelişigüzel kullanımını önlemek" diye tanımlıyor.
Mevcut plana göre Avrupa vatandaşları, "yüz tanıma teknolojisinin ne zaman kullanıldığını bilecek".
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