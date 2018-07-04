FT: AB ticaret savaşını engellemek için görüşmeler yapacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD ile gerçekleşebilecek olası bir ticaret savaşını engellemek için ek gümrük vergilerinin azaltılması konusunda dünyanın en büyük otomobil ihracatçılarıyla görüşmeyi düşünüyor.

Financial Times’da yer alan habere göre teklif, AB’nin yönetim merkezi Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek olan görüşme öncesi değerlendiriliyor.

Haberde adı verilmeyen üç diplomatın, Avrupa Komisyonu’nun “ABD, Güney Kore ve Japonya gibi önde gelen otomobil itracatçılarıyla gerçekleşecek bir görüşmenin işe yarayıp yaramayacağını gözden geçirdiği” belirtildi ve şöyle denildi:

“Söz konusu bir anlaşma altında, katılımcıların belirli ürünlerdeki ek gümrük vergilerini anlaşılan düzeye indirmeleringerekir.

“Uluslararası ticarette ‘Çoklu uygulama’ da denilen bu anlaşma kapsamında Dünya Ticaret Örgütü’nün etkisi olmadan taraflar ek gümrük vergileri üzerine anlaşmalar gerçekleştirebilir.”