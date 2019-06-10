FT - AB anlaşmasız Brexit durumu için şirketleri uyaracak

İstanbul, 10 Haziran () - Avrupa Birliği (AB), anlaşmasız Brexit durumunda herhangi bir yardım beklememeleri konusunda, AB içindeki şirketleri uyarmaya hazırlanıyor.

Financial Times gazetesinin, konuya ilişkin olarak hazırlanan bir belgeye dayandırdığı haberine göre AB, birlik genelindeki şirketleri Brexit'in gerçekleşmesi için 31 Ekim'e kadar tanınan ekstra zamanı bu olasılığa hazırlanmak için kullanmaları yönünde uyaracak.

Habere göre AB Komisyonu'nun, ABD üyesi ülkelerin temsilcileri ile geçen hafta düzenlenen basına kapalı toplantısında, Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti liderliği için yaşanan yarışta öne çıkan isimler çerçevesinde yaklaşıldığında, "anlaşmasız bir Brexit" olasılığının arttığına dikkat çekildi.

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti liderliği için yarışta öne çıkanların, anlaşmasız bir Brexit taraftarı olan isimler olduğuna dikkat çekiliyor.

