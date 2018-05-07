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FSA’dan kripto para birimleri piyasalarına beş yeni kriter

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülke genelinde hizmet veren tüm kripto para birimleri borsalarının uyması gereken beş yeni kriter açıkladı. FSA açıklamasında, ülke genelindeki bütün kripto...

FSA’dan kripto para birimleri piyasalarına beş yeni kriter

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Mayıs () – Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülke genelinde hizmet veren tüm kripto para birimleri borsalarının uyması gereken beş yeni kriter açıkladı.
FSA açıklamasında, ülke genelindeki bütün kripto para birimleri borsalarının kaydı için yeni kriterler duyururken, yeni düzenlemeyle uyumu teşvik etme, müşteri varlıklarını koruma ve “Coincheck skandalı gibi başka bir dijital para birimi soygununu önlemeyi” amaçladıklarını belirtti.
Japonya’nın en büyük kripto para birimi piyasalarından biri olan Coincheck Ocak ayında bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve piyasa 58 milyar yen değerinde NEM kripto para birimi kaybetmişti.
Konuyla iligli olarak Nikkei’ye konuşan FSA temsilcisi, dökümantasyonun yanı sıra kayıt sürecinin belirli borsaların nasıl işlediğini anlamak amacıyla ön ziyaretleri içereceğini vurguladı.
FSA açıklamasında, “Devlete kaydolan borsa operatörlerinin artık beş kriteri karşılaması gerekmektedir” denilirken, beş kriterden ilkinin sistem yönetimine yönelik olduğu belirtildi. FSA ilk kriterle borsaların “kripto para birimlerini internete bağlı bir bilgisayarda tutamayacaklarını ve kripto para birimi işlemleri için birden fazla şifre oluşturması gerektiğini” vurguladı.
Para aklamanın önüne geçilmesi için alınacak önlemler FSA’nin ikinci kriteri olarak duyurulurken, borsaların “büyük işlemler için kullanıcı kimliği doğrulaması gibi yollarla para aklamanın önüne geçilmesi için çok çaba göstermesi gerektiği” vurgulandı.
FSA üçüncü kriter olarak kullancı varlıklarının yönetimini ele aldığının ve kripto para birimi yatırımcıları varlıklarının “diğer piyasa varlıklarından ayrı olarak dikkatlice yönetilmesini” sağlamak istediğinin altını çizdi.
Para aklamanın önüne geçilmesi kapsamında ajans, kripto para birimlerinin borsalarda listelenmesine ilişkin yeni kısıtlamalar getirileceğini ve son önlem olarak da iç prosedürlerin güçlendirilmesi ihtiyacınını vurguladı. Borsaların “hissedarları yönetimden ayırmaları” ve “çalışanların sistemi kendi çıkarları için manipüle etmesini önlemek için sistem gelişimi rollerinin de varlık yönetiminden ayrı tutması gerektiğini” duyurdu.
FSA yeni beş kriteri “detaylı değerlendirme yapmaları ve potansiyel riskleri önceden tanımlamaları” için oluşturduğunu ve yeni kuralların hem piyasada var olan hem de piyasaya yeni girecek borsalar için geçerli olacağını açıkladı.

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