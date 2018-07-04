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FSA mezbahada başarılı bir blok zinciri testi uyguladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Birleşik Krallık Gıda Güvenliği Standartları Kurumu (FSA), mezbahan çıkan etlerin izlenmesinde başarılı bir şekilde blockchain (blok zinciri) testi gerçekleştirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin...

FSA mezbahada başarılı bir blok zinciri testi uyguladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz () – Birleşik Krallık Gıda Güvenliği Standartları Kurumu (FSA), mezbahan çıkan etlerin izlenmesinde başarılı bir şekilde blockchain (blok zinciri) testi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, mezbahadan çıkan etin dağıtılmış defter teknolojisi yoluyla izin sahibi katılımcılar olan hem mezbaha hem de FSA tarafından izlenebildiği belirtilirken, testin “gıda sektöründe gıdanın uygun bir şekilde takip edilebildiği güvenli ve kontrol edilebilir bir blok zinciri uygulaması” olduğu vurgulandı.
FSA bilgi yönetimleri yöneticisi Sian Thomas, testi “oldukça heyecan verici bir gelişme” olarak tanımlarken, FSA’nın “blok zinciri teknolojisinin gıda sektörüne katkı sağlayabilecek yönleri olduğuna karar verdiğini” söyledi ve ekledi:
“Endüstride very standartlarını geliştiricek bir yaklaşımımız vardı ve blok zinciri teknolojisinin gıda sektörünün bu alanında işe yaramış olmasından dolayı çok mutluyuz.
“Bundan sonra gıda endüstrisinin ve yönetimin bir araya gelerek bu yaklaşımı geliştirmek için oldukça fazla fırsatı olduğunu düşünüyorum.”
FSA açıklamasında söz konuus test kapsamında hangi blok zinciri platformunun kullanıldığı belirtilmezken, kurum çiftliklerinde yer alan hayvanların bilgilerine ulaşılması amacıyla gelecek ay çiftçileri de blok zinciri platformu üzerinde izinli kullanıcı yapma hedefi olduğunu vurguladı.

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