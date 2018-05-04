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Fransa’nın dış ticaret açığı Mart’ta 5.3 milyar euroya yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Fransa ekonomisinin dış ticaret açığı Mart’ta 5.3 milyar euroya yükseldi. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Insee tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat’ta 5.1 milyar...

Fransa’nın dış ticaret açığı Mart’ta 5.3 milyar euroya yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Fransa ekonomisinin dış ticaret açığı Mart’ta 5.3 milyar euroya yükseldi.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Insee tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat’ta 5.1 milyar euro düzeyinde olan dış ticaret açığı, Mart’ta 5 milyar 258 milyon euroya yükseldi. Beklenti 4.9 milyar euroya gerilemesiydi.
Fransa’da ithalat Mart’ta yüzde 0.8 artışla 45.2 milyar euroya yükselirken, ihracat yavaşlayarak yüzde 0.4 artışla 39.8 milyar euro olarak gerçekleşti.

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