Fransa’da ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Fransa’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2 arttı.

Fransa Ulusal İstatistik Kurumu Insee verilerine göre;

Fransa ÜFE Mayıs’ya aylık yüzde 0.6 arttıktan sonra Haziran’da yüzde 0.3’e yavaşladı Fransa ÜFE Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 2.5 arttıktan sonra Haziran’da yüzde 3.2’ye hızlandı. Fransa pazarında üretici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.7 arttıktan sonra Haziran’da yüzde 0.1 arttı. Bu artışta madencilik, taş ocakçılığı, enerji ve su fiyatlarındaki yükseliş etkili olurken, üretilmiş ürünlerin fiyatlarındaki düşüş bu artışı dengeledi. Sanayi ürünlerinin ithalat fiyatları ise Haziran’da yüzde 0.4 arttı. Madencilik, taş ocakçılığı, enerji ve su fiyatları Haziran’da aylık yüzde 1.4 artarken, yıllık bazda artış yüzde 4.3’e ulaştı. Gıda ve içecek fiyatları Haziran’da yüzde 0.2 düştü. Dış pazarlarda satılan Fransız sanayi ürünlerinin üretici fiyatları ise Mayıs’taki düzeyinden değişmeyerek yüzde 0.6 arttı. Fransa ihraç mallarının fiyatları yıllık yüzde 2.4 arttı. Gıda ithalat fiyatları aylık yüzde 0.4 artarken, genel ithalat fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 4.6 oldu.