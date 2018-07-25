Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Fransa’da ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Fransa’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2 arttı. Fransa Ulusal İstatistik Kurumu Insee verilerine göre; Fransa ÜFE Mayıs’ya aylık yüzde 0.6 arttıktan...

Fransa’da ÜFE Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Temmuz () – Fransa’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.2 arttı.

Fransa Ulusal İstatistik Kurumu Insee verilerine göre;

Fransa ÜFE Mayıs’ya aylık yüzde 0.6 arttıktan sonra Haziran’da yüzde 0.3’e yavaşladı Fransa ÜFE Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 2.5 arttıktan sonra Haziran’da yüzde 3.2’ye hızlandı. Fransa pazarında üretici fiyatları Mayıs’ta yüzde 0.7 arttıktan sonra Haziran’da yüzde 0.1 arttı. Bu artışta madencilik, taş ocakçılığı, enerji ve su fiyatlarındaki yükseliş etkili olurken, üretilmiş ürünlerin fiyatlarındaki düşüş bu artışı dengeledi. Sanayi ürünlerinin ithalat fiyatları ise Haziran’da yüzde 0.4 arttı. Madencilik, taş ocakçılığı, enerji ve su fiyatları Haziran’da aylık yüzde 1.4 artarken, yıllık bazda artış yüzde 4.3’e ulaştı. Gıda ve içecek fiyatları Haziran’da yüzde 0.2 düştü. Dış pazarlarda satılan Fransız sanayi ürünlerinin üretici fiyatları ise Mayıs’taki düzeyinden değişmeyerek yüzde 0.6 arttı. Fransa ihraç mallarının fiyatları yıllık yüzde 2.4 arttı. Gıda ithalat fiyatları aylık yüzde 0.4 artarken, genel ithalat fiyatlarındaki artış yıllık yüzde 4.6 oldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328