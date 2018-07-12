Fransa’da TÜFE aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 2.0

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Temmuz () – Fransa’da Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda değişmedi ve yıllık enflasyon yüzde 2.0 düzeyinde kaldı.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamada bu artışın büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artış ve gıda fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı belirtildi ve şu bilgiler verildi:

“Yıllık TÜFE’deki yüzde 2.0’lik artış, enerji fiyatlarındaki sert yıllık artış ve gıda ve tütün mamullerinin fiyatlarındaki artış ve hizmet fiyatlarındaki yavaşlamadan, imal ürünlerin fiyatlarındaki yıllık düşüşten kaynaklandı.

“Fransa’da ÜFE Haziran’da Mayıs’taki yüzde 0.4 düzeyinde kaldı.

“Enerji fiyatları Haziran’da yüzde 0.9 arttı. Yıllık artış işe Haziran’da yüzde 12.3 oldu.

“Gıda fiyatları Haziran’da yüzde 0.2 geriledi. Yıllık bazda yüzde 1.9 yükseldi. Ocak 2013’ten bu yana en yüksek gıda enflasyonu oldu.

“Tütün mamüllerinde yıllık fiyat artışı yüzde 16.3 oldu.

“İmal ürünlerin fiyatlarındaki artış Mayıs’taki düzeyinden değişmeyeerk yüzde 0.3 oldu.

“Hizmet fiyatları da Mayıs’taki yüzde 0.1 düzeyinden değişmedi.

“Çekirdek TÜFE Haziran’da yüzde 0.8’e geriledi, yıllık bazda hız keserek yüzde 1.2’ye geriledi.

“Haziran’da enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12.3, petrol ürünlerinde yüzde 21.0 oldu. Doğalgaz fiyatları ise yıllık bazda yüzde 6.0 yükseldi. “