Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Fransa’da sanayi üretimi Ocak’ta sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart () – Fransa’da sanayi üretimi Ocak ayında enerji ve imalat sektöründeki düşüşlere bağlı olarak aylık bazda yüzde 2.0’lik bir sert düşüş yaşadı. Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından...

Fransa’da sanayi üretimi Ocak’ta sert düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart () – Fransa’da sanayi üretimi Ocak ayında enerji ve imalat sektöründeki düşüşlere bağlı olarak aylık bazda yüzde 2.0’lik bir sert düşüş yaşadı.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisinde sanayi üretimi Ocak ayında Wall Street Journal’ın anket sonuçlarınca aynı seviyede kalması beklenirken, yüzde 2.0 düştü.

2017 yılında güçlü bir ekonomik performans sergileyen Fransa’da imalat Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 düşerken, enerji ve su üretimi yüzde 6.7’lik bir düşüş yaşadı. Tekstil, kimyasal, ilaç, kauçuk ve metal sektörlerinde de üretim düştü. Öte yandan makine üretimindeki artışa bağlı olarak ekipman üretimi yüzde 1.4 yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314